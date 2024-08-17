Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB, базирующаяся в США, активно расширяет присутствие в России после ухода с рынка ее основных западных конкурентов, утверждает Financial Times (FT).

SLB, ранее известная как Schlumberger, подписала новые контракты и наняла сотни сотрудников в России после того, как два ее крупнейших конкурента в США — Baker Hughes и Halliburton — в 2022 году из-за начала боевых действий на Украине продали свои российские предприятия местным топ-менеджерам.

Глава тоже покинувшей Россию в 2022 году швейцарской ABB Питер Возер сказал: «Мы принимаем то, что некоторые другие компании, возможно, не последуют нашему примеру, и, следовательно, могут получить конкурентное преимущество. Но я думаю, что это краткосрочная выгода, и на каком-то этапе это по ним ударит».

Документы, полученные некоммерческой организацией Global Witness, с которыми ознакомилась Financial Times, показывают, что в декабре российское подразделение SLB подписало контракт с ФГБУ «ВНИГНИ» (Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом). Условия этого контракта обязывают международную компанию помогать вузу в создании моделей месторождений нефти и газа, которые могут быть использованы для разработки.

FT обнаружила более 1 тысячи объявлений о работе, размещенных SLB с декабря, — о поиске соискателей на различные должности от водителей до химиков и геологов. Кроме того, как утверждает издание, российские дочерние компании SLB зарегистрировали в июле 2024 года два новых товарных знака.

SLB открыто признавала, что не планирует покидать Россию. Однако в июле 2023 года компания заявила, что «прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций».

Документы российской таможни показывают, что после введения запрета этот импорт действительно замедлился и к началу сентября прекратился. Однако при этом, как пишет FT, SLB продолжила ввозить в Россию материалы «из других источников» — в частности, оборудование на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь 2023 года.

В SLB отказались от комментариев. Человек, близкий к компании, сказал, что обнаруженный изданием импорт «соответствует публичным заявлениям SLB и международным санкционным нормам». Большая часть ввезенных материалов и оборудования (на $13 млн) поступила из Китая, продукция еще на $3 млн — из Индии. Самой дорогой отдельной закупкой была «тяжелая немагнитная бурильная труба» стоимостью $1,3 млн, отправленная из КНР.

SLB поставляла оборудование крупнейшим нефтяным компаниям России, включая «Лукойл». В 2022 и 2023 годах она поставляла «Лукойлу» буровой инструмент и гидравлические пакеры, пишет FT. Украинские власти обвиняют международную компанию в том, что она помогает зарабатывать миллиарды долларов нефтяных доходов для поддержки военных усилий Кремля. В прошлом году Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) добавило SLB в черный список «международных спонсоров войны».