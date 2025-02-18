В Крыму вынесут на рассмотрение вопрос о национализации крупнейшего налогоплательщика в регионе, пивобезалкогольного комбината «Крым», собственников которого обвинили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и терактов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Это на эту минуту самый крупный налоговый плательщик нашей республики. Это очень крупное предприятие, один из самых крупных производителей в данной сфере на юге России. И долгие работы антитеррористической комиссии показали, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и в спонсировании террористических актов», — сказал он.

По словам Константинова, установить факт финансирования было «непросто», однако работа по этому направлению уже завершена. Он также отметил, что на предприятии уже работает временная администрация, так как это крупная и значимая для республики организация, и местная администрация «хочет, чтобы этот актив и дальше работал на благо республики».

Константинов заявил, что посетил все национализированные крупные предприятия и назвал текущий процесс «оздоровлением крымской экономики».

«Собственники там — плохие, они не любили Крым, не любили эти свои предприятия, высасывали из них все, что можно. Была очевидна их стратегия — так сказать, полностью выбрать этот ресурс, который находится в этой республике», — пояснил он.

По словам председателя республиканского парламента, все собственники, чье имущество подверглось национализации в рамках этого «пакета», физически находятся во Львовской области и Киеве.

«Они не появлялись в Крыму уже более десяти лет, управляя по телефону и разными другими способами, присылая разных специалистов один раз в квартал — за деньгами. Очень тщательно велась работа антитеррористической комиссии. Спецслужбы проверяли, чтоб не было ни в коем случае ошибки — мы понимаем всю ответственность этой работы, поэтому все очень корректно и достаточно надежно», — сказал Константинов.

Отвечая на вопрос о возможных компенсациях, он отметил, что в рамках национализации таких механизмов не предусмотрено.

«Это враги России, они очень много денег потратили на разрушение России, поэтому здесь об этом даже и речи нет», — добавил глава регионального парламента.

По его словам, за последние два года благодаря национализации удалось получить 4,8 млрд рублей, которые предназначены для участников СВО, муниципалитетов и сельских поселений.

«Главная наша задача, каждый раз это подчеркиваю и скажу еще раз, безусловно, не экономическая, а политическая — навести порядок в нашей экономике. Избавиться от тех активов, которые для нас являются совершенно токсичными и неприемлемыми, и связаны с украинскими предпринимателями, которые занимаются финансированием ВСУ, финансированием диверсионных актов, убийствами русских людей по всему свету», — отметил Константинов.

В настоящий момент ПБК «Крым» указан в числе десяти крупнейших налогоплательщиков на сайте, где публикуются открытые данные по бюджету Крыма. Как следует из размещенной информации, налоги этих предприятий составляют 14,4% доходов бюджета республики.