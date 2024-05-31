Крупнейший автодилер России компания РОЛЬФ провела конгресс менеджеров, собравший руководителей всех уровней для обмена лучшими практиками и обсуждения стратегических планов развития холдинга до 2030 года.

На мероприятии выступили приглашенные гости, среди которых телеведущая и продюсер Тина Канделаки, легенда российского бокса Константин Цзю, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и юрист и правозащитница Екатерина Гордон.

Никита Нагорный поделился своим опытом покупки автомобиля в дилерском центре РОЛЬФ. Тина Канделаки в своем выступлении акцентировала внимание на важнейших чертах лидера, значимости новаторства, креативности в бизнесе и командной работе. Константин Цзю рассказал о секретах мотивации и источниках энергии для достижения высот в спорте и жизни.