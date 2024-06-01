Канадский серийный убийца Роберт Пиктон, который скармливал останки жертв свиньям на своей ферме неподалеку от Ванкувера, скончался после нападения в тюрьме, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление Службы исправительных учреждений Канады.

В нем говорится, что 74-летний Пиктон не выжил после нападения, которое было совершено 19 мая 51-летним заключенным в тюрьме Порт-Картье в провинции Квебек, и умер в тюремной больнице, проведя в медикаментозной коме почти две недели. Представитель полиции Хью Болье сообщил, что нападавший «изолирован».

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби выступил с заявлением по поводу гибели Пиктона, сказав, что его мысли обращены к семьям жертв. «Для некоторых смерть этого пресловутого серийного убийцы может положить конец [переживаниям], а для других вновь открыть старые раны. Это трудный день для тех, кто потерял кого-то, кого любил, из-за его жестокости и в результате отвратительных преступлений», — обратился он к жителям провинции.

Министр общественной безопасности Британской Колумбии Майк Фарнворт, по просьбе журналистов комментируя смерть Пиктона, заявил: «Скатертью дорога». Он отметил, что семьи жертв серийного убийцы до сих пор ощущают боль утраты.

В 2007 году Роберт «Вилли» Пиктон был признан виновным по шести пунктам обвинения в убийстве второй степени и приговорен к пожизненному заключению с отбыванием минимум 25 лет.

Ферма Пиктона в пригороде Ванкувера Порт-Кокитламе (Британская Колумбия) подверглась обыску более 22 лет назад в ходе расследования исчезновения десятков женщин. Большинство из них последний раз видели в восточной части Ванкувера. Полицию неоднократно критиковали за невнимание к этим случаям, обвиняя детективов в том, что они не считают их приоритетными: дело в том, что все пропавшие занимались проституцией и/или употребляли наркотики.

В результате обыска на ферме были обнаружены фрагменты останков или следы ДНК 33 женщин. Как-то Пиктон похвастался полицейскому под прикрытием, что убил в общей сложности 49 женщин, которых привозил на свою ферму в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Прокуратура в итоге предъявила ему обвинение в убийстве 26 женщин, но суд счел доказанными только шесть случаев.

На суде свидетель обвинения Эндрю Беллвуд пересказал слова Пиктона о том, что он душил своих жертв и скармливал их останки своим свиньям. Чиновники департамента здравоохранения даже выпустили предупреждение для соседей убийцы, которые покупали у него мясо, — о том, что под видом свинины он мог продавать им человеческие останки.

Вынося приговор, судья Верховного суда Британской Колумбии Джеймс Уильямс заявил, что это «редкий случай, который оправдывает максимальный срок лишения права на условно-досрочное освобождение».

Сестра убитой Пиктоном Джорджины Папин — Синтия Кардинал — после нападения на преступника в тюрьме заявила журналистам, что от известия об этом ее «переполнило счастье». По ее словам, серийного убийцу «настигла карма».

Исправительная служба Канады заявила, что проводит расследование нападения на Пиктона. «Следствие изучит все факты и обстоятельства нападения, в том числе вопрос о том, были ли соблюдены правила и протоколы», — говорится в заявлении службы.

Нападение на Пиктона не стало неожиданностью, поскольку «известный серийный убийца в тюрьме строгого режима неизбежно привлекал внимание других заключенных и был уязвим», заявил Уолли Оппал — бывший глава комиссии, которая в 2010-2012 годах проводила служебное расследование в отношении полицейских, отвечавших за дело о пропаже женщин.

В своем заключительном отчете Оппал указывал, что полиция допустила много ошибок, в том числе неоднократно игнорировала сообщения о пропавших без вести женщинах, ставших жертвами Пиктона, потому что они были бедными, во многих случаях представительницами коренного народа, и употребляли наркотики.

«Мы знаем, что он был крупнейшим [серийным убийцей] в истории Канады. Мы знаем, что он убил по меньшей мере 49 женщин, возможно, около 100. Мы также знаем, что всю историю о Пиктоне можно охарактеризовать как историю вопиющих действий полиции. ошибки и общественного безразличия», — сказал Оппал.