В Израиле арестовали несколько человек для допроса в рамках расследования утечки секретных документов из офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Times Of Israel со ссылкой на судью мирового суда Ришон-Ле-Циона Менахема Мизрахи.

На прошлой неделе службы общей безопасности Израиля (ШАБАК), полиция и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали «открытую фазу» совместного расследования, которое касается предполагаемого «нарушения национальной безопасности, вызванного незаконным предоставлением секретной информации».

Утечка представляет опасность для чувствительной информации и источников разведки, а также наносит ущерб усилиям Израиля по достижению целей войны в секторе Газа, заявил Мизрахи. Судья частично снял запрет на разглашение информации об инциденте. Он не уточнил число арестованных и подробности об их личностях.

По данным Ynet, утечки связаны с бывшим пресс-секретарем Нетаньяху, который не имел полного допуска к секретной информации, но регулярно сопровождал премьер-министра на секретные встречи, включая военные брифинги в штаб-квартире Министерства обороны в Тель-Авиве.

Пресс-секретаря подозревают в сливе данных израильским и зарубежным журналистам. Это привело к тому, что в немецком издании Bild и британской The Jewish Chronicle появились публикации со ссылкой на документы, найденные в секторе Газа. В одном из них, якобы подготовленном лидером радикального движения ХАМАС Яхьей Синваром, излагалась стратегия ХАМАСа по переговорам об освобождении заложников и прекращении огня. В документе также давались рекомендации о том, как манипулировать международным сообществом с целью восстановления военного потенциала и усиления давления на Израиль, пишет Ynet.

Jewish Chronicle цитировала еще документ ХАМАСа, в котором утверждалось, что боевики намерены переправить заложников через Филадельфийский коридор (граница между сектором Газа и Египтом) в Иран или Йемен.

Следователи ЦАХАЛа установили, что «документ Синвара» был подделкой. В Армии обороны Израиля заявили, что документы были написаны должностным лицом ХАМАСа низкого ранга, устарели и не отражают разведывательную информацию о стратегии боевиков, пишет The Financial Times (FT). Jewish Chronicle в итоге отозвала свою публикацию.

В офисе Нетаньяху заявили, что никто из сотрудников канцелярии не был допрошен или арестован в рамках расследования. Times Of Israel отмечает, что у премьера есть помощники, которые официально не работают в его офисе. По словам близкого соратника одного из арестованных, этот человек был консультантом Нетаньяху последние полтора года.

«Он посвятил всю свою жизнь премьер-министру и был готов рисковать своей жизнью ради него. <…> Он был в офисе [Нетаньяху] каждый день, присутствовал на консультациях по безопасности и ездил с кортежем премьер-министра. <…> Нетаньяху звонил ему лично каждый день, отправлял его на задания и консультировался с ним», — заявил источник 12-му каналу.

Axios называет скандал вокруг утечки «вероятно, самым крупным» внутри израильского правительства с начала войны в Газе. Издание предполагает, что целью утечки было повлиять на общественное мнение в Израиле и поддержать жесткую позицию Нетаньяху по поводу сделки об освобождении заложников и режима прекращения огня в секторе Газа.