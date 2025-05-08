Якутские горняки компании АЛРОСА добыли на одном из месторождений гигантский алмаз ювелирного качества, превосходящий по размерам все ранее найденные в России. Его назвали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» в честь юбилейной годовщины разгрома немецко-фашистских войск. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Минерал весит 468,30 карата (почти 94 грамма), его размеры — 56 на 54 на 22 мм. Это прозрачный кристалл с золотистым отливом

«Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события», — заявил гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев.

В начале апреля АЛРОСА показала еще один крупный бриллиант — «Новое Солнце», названный так из-за медово-золотистого цвета, весом 100 карат. Драгоценный камень добыли на арктическом россыпном месторождении Эбелях в Якутии.

Как рассказал ТАСС глава Якутии Айсен Николаев, решено выставить «Новое солнце» на аукцион. При этом губернатор не назвал возможную дату торгов и стоимость драгоценного камня.

АЛРОСА разрабатывает 90% алмазов в России. Треть акций компании — 33,03% — владеет РФ, 25% — Якутия, еще 8% — у администрации районов республики, где АЛРОСА ведет деятельность. В свободном обращении находится 34% ценных бумаг.