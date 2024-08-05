В украинском городе Буча под Киевом, где весной 2022 года после отхода российских войск, по утверждению украинских властей, были найдены тела убитых мирных жителей, теперь проводятся платные экскурсии для иностранных туристов. Об этом пишет британская газета Times.

Организованные экскурсии «по местам военных преступлений России» стали крупным бизнесом на Украине, говорится в публикации. Туры в Бучу предлагают более десяти компаний.

Один из организаторов таких поездок ― бывший руководитель компании Capital Tours Свет Моисеев ― за 130 фунтов стерлингов (около 14 тыс. рублей) проводит шестичасовые экскурсии по Буче, Ирпеню и Гостомелю, пишет Times.

Моисеев проводит подобные экскурсии около года. С мая, в пик сезона, он совершил 30-40 туров. Почти все его клиенты — мужчины, путешествующие в одиночку. Примерно половина из них — американцы, остальные приезжают из Великобритании, Франции, Германии, Японии.

Половину дохода Моисеев, по его словам, намерен направлять на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из местных жительниц в разговоре с Times положительно высказалась о визитах экскурсантов в Бучу. Однако она назвала несправедливым, что организаторы зарабатывают на турах деньги, которые, по мнению женщины, должны идти на восстановление города.

После начала военной операции на Украине Буча некоторое время контролировали российские войска. После того, как они вышли из города, западные СМИ опубликовали фото и видео с телами убитых мирных жителей. В Минобороны России это назвали провокацией и постановкой. В ведомстве заявили, что за время нахождения российских военных в Буче «ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал снятые в Буче фото и видео «фейковыми». В Кремле отвергли обвинения в адрес России, отметив, что в роликах из Бучи выявлены «признаки видеоподлогов».

По другим районам Украины проводятся недельные «военные туры» стоимостью более 3 тыс. фунтов стерлингов (около 330 тыс. рублей), пишет Times. В украинские города, удаленные от линии фронта, тоже возвращаются туристы.

Сотрудники информационного центра во Львове «адаптировались к военному времени» и теперь не только рассказывают посетителям о местных достопримечательностях, но и консультируют по вопросам безопасности в городе, рассказала изданию руководитель отдела туризма Львовского городского совета Кристина Лебедь. По ее словам, число туристов в регионе выросло на 37% по сравнению с прошлым годом.

Перед началом летнего сезона Государственное агентство развития туризма Украины назвало «относительно безопасными» центральные и западные регионы страны, но на этих территориях действуют ограничения по посещению некоторых горных маршрутов, водоемов и лесов.