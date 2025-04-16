В Курске произошел пожар на подшипниковом заводе АПЗ-20, площадь возгорания за несколько часов разрослась с 1 тыс. до 17 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС.
В здании на Агрегатной улице загорелся цех по переработке резины, позже произошло частичное обрушение конструкций. На месте работают до 100 сотрудников и 30 единиц техники.
«Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания», — отметили в МЧС.
По предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции, сообщил и. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн. Сотрудники пытались потушить его своими силами, но не смогли.
Завод находится в промышленной зоне, угрозы домам нет, добавил Хинштейн. По данным МЧС, пострадавших нет.
Shot пишет со ссылкой на очевидцев, что помещение, где возник пожар, сдавалось в аренду под шиномонтаж.
Прокуратура взяла под контроль выяснение причин и обстоятельств пожара. На месте находится прокурор Железнодорожного административного округа Курска Максим Аксенов.
Курский подшипниковый завод основан в 1972 году и является одним из крупнейших российских производителей подшипников. АПЗ-20 поставляет автозапчасти для таких заводов, как «КамАЗ», ГАЗ, УАЗ, «АвтоВАЗ» и МАЗ. В 2002-2018 годах на заводе проходила масштабная реконструкция, в 2019 -2024 годах было модернизировано оборудование предприятия.