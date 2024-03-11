В подмосковном поселке Родники Раменского района загорелся склад строительных материалов, передает МЧС России в телеграм-канале. Площадь пожара достигла 700 кв. м, огонь распространился на соседнее административное здание.

Информация о возгорании по адресу поселок Родники, улица Речная, дом 60, поступила в 8:47. Как сообщала пресс-служба МЧС, загорелся металлический амбар высотой 5 метров.

По данным ведомства, на складе разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. «Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Огонь также распространился на соседнее административное здание. «Оно горит на 100 квадратных метрах. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе», — отметили в МЧС.

В 11:30 пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара на площади 970 кв метров. По предварительным данным, пострадавших нет.