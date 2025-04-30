Утром 30 апреля в Муроме Владимирской области загорелось складское помещение. Позже губернатор Александр Авдеев уточнил, что ЧП произошло из-за падения беспилотника.

«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ. Беспилотная техника повредила 2 строения: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован», — написал глава региона в телеграм-канале.

Авдеев отметил, что второе строение пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты. Информация будет уточняться.

По словам главы региона, склад горел на площади 720 кв. метров, на тушении огня было задействовано 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

В Минобороны позже уточнили, что над Владимирской областью были сбиты три БПЛА.

Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата, больше всего над Курской областью — 15 дронов.

Представитель Росавиации также сообщил, что Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля временно не отправляют и не принимают рейсы. По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.