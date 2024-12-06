На Московском шоссе в Нижнем Новгороде на площади 8,4 тыс. кв. метров горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Кровля обрушилась на 900 квадратах. Сведения о пострадавших не поступали», — сказано в сообщении ведомства.

На месте ЧП работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.

По данным НН.ру, предприятие занимается производством различных материалов, от утеплителя и термовойлока до напольного покрытия в транспорте. Продукцией пользуются и другие крупные заводы Нижнего, например, «ГАЗ», «Красное Сормово» и другие.

Накануне пожар произошел на территории бетонного завода в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать печное отопление.