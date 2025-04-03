В Петрозаводске произошел пожар на территории Онежского судостроительного завода. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о трех пострадавших.

«Прерываю рабочую поездку по Приладожью в связи с возгоранием на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Срочно выезжаю в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара», — пишет глава региона во «ВКонтакте».

Он отметил, что погибших нет. На месте ЧП сейчас работают пожарные МЧС России, спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров.

ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщает, что один из пострадавших получил ожог верхних дыхательных путей.

SHOT пишет, что в эпицентре взрыва было двое сварщиков, оба сейчас находятся в тяжелом состоянии.