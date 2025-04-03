В Петрозаводске произошел пожар на территории Онежского судостроительного завода. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о трех пострадавших.
«Прерываю рабочую поездку по Приладожью в связи с возгоранием на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Срочно выезжаю в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара», — пишет глава региона во «ВКонтакте».
Он отметил, что погибших нет. На месте ЧП сейчас работают пожарные МЧС России, спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров.
ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщает, что один из пострадавших получил ожог верхних дыхательных путей.
SHOT пишет, что в эпицентре взрыва было двое сварщиков, оба сейчас находятся в тяжелом состоянии.
В региональном ГУ МЧС добавили, из горящего цеха судоремонтного завода в Карелии эвакуированы три человека, они доставляются в медучреждения. К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники.
«Установлено, что на данный момент происходит горение в производственном боксе на площади 1500 квадратных метров», — пишет пресс-служба ведомства.
Онежский судостроительно—судоремонтный завод расположен по адресу: улица Ригачина, дом 25.