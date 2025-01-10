Сотрудники МЧС тушат пожар в городе Гатчина Ленинградской области. По данным пресс-службы регионального правительства, на территории завода по производству ацетона горят два здания.

Изначально пресс-служба МЧС сообщала, что площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. метров, позже она увеличилась до 1,9 тыс. квадратов.

«К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники», — сказано в сообщении МЧС.

В пресс-службе правительства Ленинградской области уточнили, что пожар возник на территории завода по производству ацетона на улице Индустриальной, горят два здания. По предварительной информации, работники предприятия покинули территорию.

SHOT писал, что местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра, огромные столбы дыма видно за несколько километров.