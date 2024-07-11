Кровля цеха по производству керамических плит горит на площади 2 тыс. квадратных метров в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня, передает пресс-служба МЧС России. Корреспондент RTVI сообщает, что черный дым от пожара видно в Бескудниковском районе Москвы.

Изначально в МЧС сообщали, что кровля цеха по производству керамических плит горит на 80 квадратных метрах. На месте работали 26 специалистов и 7 единиц техники.

Возгорание произошло в цехе улице Некрасова, дом 2. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу расположен цех компании «ЕвроплитМск».

По данным «112», площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв метров. Предварительно, пострадавших нет, передает телеграм-канал. Причины пожара пока не сообщались. Источник РЕН ТВ передает, что в горящем здании произошло обрушение кровли.

Позже в МЧС подтвердили, что площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров и произошло обрушение кровли на площади 80 кв. метров.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся 30 газовых баллонов, 10 из них пожарные эвакуировали», — сказали в пресс-службе ведомства.

В апреле в Химках горела пристройка к складу с материалами из карбоната, площадь пожара составила 150 кв.