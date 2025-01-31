Из загоревшегося на северо-западе столицы здания хостела эвакуировали 300 человек, площадь пожара достигла 2 тысячи кв. м, сообщили в пресс-службы МЧС.

«Огонь на 2 000 квадратах тушат 130 специалистов и 37 единиц техники. До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 300 человек», — сказано в сообщении ведомства.

Возгорание произошло на Сходненском тупике, дом 1, в здании на территории бывшего завода, где сейчас расположен хостел.

По данным SHOT, к тушению привлечен пожарный поезд. «Возгоранию уже присвоен повышенный ранг сложности № 3. О пострадавших пока информации нет», — отмечает телеграм-канал.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.

«В настоящее время идет тушение пожара, произошло частичное обрушение крыши здания. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.