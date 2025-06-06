Пожар произошел в парке развлечений на Пионерском проспекте в Анапе. Там горят покрышки на площади 650 квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на открытой территории парка. В результате случившегося были повреждены кафе и шесть торговых палаток.

В МЧС заявили, что после поступления вызова о возгорании к месту происшествия отправились работники подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона.

Открытое горение удалось оперативно ликвидировать, к борьбе с огнем были привлечены около 50 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Как пишет «Юга.ру», пожар произошел в парке аттракционов «Джунгли», очевидцы рассказали о клубах дыма, которые можно было увидеть из разных районов города. Они также заявили, что слышали взрывы, однако эта информация не была подтверждена на момент написания материала. На видеороликах также видно, что огонь полностью уничтожил один из павильонов парка.

За несколько часов до сообщения о возгорании в МЧС предупредили о высоком уровне пожароопасности на Кубани 6 и 7 июня. По словам представителей ведомства, пожароопасность 4 класса прогнозируется на северо-западе региона.

В министерстве призвали жителей и гостей Краснодарского края соблюдать правила безопасности, не разводить огонь на территории леса и приусадебных участков, следить за местонахождением детей, воздержаться от посещения лесов и обеспечить первичными средствами ликвидации огня свои участки.