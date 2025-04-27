На востоке Москвы произошел пожар в комплексе «Банная усадьба» на Яузском бульваре, к тушению привлечены пожарные вертолеты и поезд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара изначально составляла 1,2 тыс. кв. м, позже она выросла до 1,5 тыс. «квадратов». Из соседних зданий эвакуированы около 25 человек. О пострадавших не сообщается. Повреждено семь строений банного комплекса.

К тушению привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный поезд, а также более 90 специалистов и 25 единиц техники, добавили в МЧС.

Огнем охвачена почти вся территория банного комплекса, пишут «Осторожно, новости».

«Трещит древесина, постоянно что-то падает. Сейчас сотрудники МЧС работают по ту сторону возгорания и пытаются ликвидировать очаг», — рассказал корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

По данным Shot, причиной пожара стал перегрев и возгорание трубы в срубе. Baza пишет, что причину случившегося можно будет определить только после тушения пожара.

Банный комплекс находится в границах национального парка «Лосиный остров», который является особо охраняемой природной территорией. Преображенская межрайонной прокуратурой и межрайонная природоохранная прокуратура взяли под контроль установление обстоятельств и причин возгорания.

В состав комплекса входит 12 двухэтажных срубов, в каждом из которых есть парные, бассейн, караоке и бар, сообщается на сайте «Банной усадьбы».