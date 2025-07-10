Крупный пожар возник на территории колонии особого режима «Белый лебедь» для пожизненно осужденных в пермском Соликамске. По предварительным данным, загорелся деревообрабатывающий цех на площади 800 кв. м, пламенем охватило его кровлю, сообщает телеграм-канал «112». На момент пожара работы в цехе не производились, пострадавших нет, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСИН.

На видео, снятых очевидцами вблизи колонии, видно пламя, бушующее на крыше строения за забором с колючей проволокой и смотровыми вышками, и черные клубы дыма.

Еще одно видео, снятое с более далекого расстояния, запечатлело черный столб дыма, тянущийся на километры от колонии.

На место прибыла пожарная охрана учреждения и ГУ МЧС России по Пермскому краю, в тушении огня было задействовано 42 человека и 13 единиц техники. Вскоре после полудня по местному времени пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения. «В курсе.ру» дает меньшую предварительную оценку площади пожара, чем источник канала «112» — 300 кв. м.

Крупный пожар также был на территории колонии в декабре 2017 года, пострадавших не было. Причиной случившегося тогда назвали поджог и неисправность в электрооборудовании.

В колонии «Белый лебедь» отбывают пожизненное наказание только мужчины, осужденные пожизненно за особо тяжкие преступления. Она относится к исправительным учреждениям особого режима, который считается самым жестким. Как правило, туда попадают особо опасные рецидивисты, признанные виновными в жестоких и заказных убийствах, изнасилованиях, захвате заложников, похищении людей, члены бандформирований, лидеры организованных преступных группировок.

На декабрь 2022 года в «Белом лебеде» содержались около 300 заключенных, сообщала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. В октябре 2024 года в этой колонии умер серийный убийца-педофил 52-летний Роман Бурцев, известный как «каменский Чикатило». С 1993 по 1996 год он убил в Ростовской области шестерых детей в возрасте от семи до 12 лет и спрятал тела. Его приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение.