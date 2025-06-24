Пресненский суд Москвы 24 июня вынес решение по делу Валерии Федякиной, в мире криптовалюты известной под прозвищем Битмама. Ее признали виновной в хищении 2,2 млрд рублей у своих клиентов и приговорили к 7 годам колонии. За три часа до приговора Федякина выступила с последним словом. Она не признала свою вину, заявила, что сама стала жертвой мошенников, и просила суд провести по делу новое расследование.

Валерию Федякину привели в зал суда в 14 часов. Она выглядела свежей и уверенной в себе. На ней было легкое лилово-бежевое платье и стильные босоножки. Свое выступление она начала со слов о том, что готовилась к нему почти два года, поэтому немного нервничает. Далее Федякина рассказала о своем разочаровании судебным процессом: «Надеялась, что будет проведено настоящее расследование и следствие определит настоящего виновника по этому делу, однако этого не произошло».

«И я уже почти два года вместе со своей дочкой нахожусь в следственном изоляторе», — добавила она. Федякину задержали 15 сентября 2023 года, когда она находилась на седьмом месяце беременности. Ребенок родился у нее уже в СИЗО.

Федякину судили по четырем эпизодам мошенничества (ст. 159 УК РФ) на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей. В деле четверо потерпевших — официальный безработный Гагик Гулакян, заместитель гендиректора сельскохозяйственной компании «Русконтрактор» Михаил Вестерфрид, основатель группы «Антарес» Евгений Ройтман, а также приятельница Федякиной — блогер Юлия Захарчук (Crypto Angel).

Федякина занималась «перестановками». Она брала у своих клиентов наличные деньги и переводила их в криптовалюту, а затем отправляла в Объединенные Арабские Эмираты. Там клиенты спустя несколько часов получали доллары или местную валюту — дирхамы ОАЭ, турецкие лиры и т.д. Своим клиентам, готовым давать ей наличные в оборот, она обещала выплачивать проценты. И поначалу схема работала. Однако в сентябре 2023 года клиенты Федякиной перестали получать выплаты, после чего они пошли в полицию.

«Следствие все-таки нашло похищенные у меня денежные средства, а именно 5 миллиардов 133 миллиона 213 тысяч рублей, о которых я изначально писала в своих заявлениях в 2023 и 2024 годах, — тем временем продолжила выступление подсудимая. — Это те деньги, которые я просила Галукяна вернуть во время нашей с ним последней встречи до моего ареста. К сожалению, следствие мне эти деньги не вернуло и определило их как вознаграждение Галукяну и [его партнеру по бизнесу] Степаняну, которые выплатила им я за пользование якобы их деньгами».

Во время дачи показаний в суде в апреле 2025 года Федякина заявила, что не считает себя виновной, а всю ответственность должны нести ее партнеры — Гагик Гулакян и его знакомый Варгам Степанян. Последний, по ее словам, якобы сообщил ей, что «переставляет» в ОАЭ деньги армянского миллиардера, владельца сети «Ташир» Самвела Карапетяна. В своем последнем слове о Карапетяне Федякина уже не упоминала.

По мнению подсудимой, у Галукяна и Степаняна вообще не могло быть личных денег. Они, по ее словам, сами привлекали деньги инвесторов. Их фамилии, впрочем, она не уточняла. «Да и какой из Галукяна миллионер, — заметила подсудимая, — в суде он говорил, что собирал деньги с инвесторов, а точнее с рынков. Ни о каких миллиардах речи не идет. Я никогда не слышала ни от кого из свидетелей, что он когда-либо привозил в мой офис больше 300 миллионов рублей».

Слово «инвесторов» в своем выступлении Федякина употребляла много раз, и всегда делала ударение на последний слог.

Большую часть выступления Федякина смотрела не на судью Екатерину Кириченко, а на присутствующих в зале журналистов. Было заметно, что она хорошо умеет удерживать внимание аудитории. Вероятно, это следствие опыта — она часто выступала на конференциях по криптовалюте перед довольно состоятельными людьми. У нее была хорошая хватка и умение очаровывать. Хотя, как вспоминали на допросе близкие ей люди, «с цифрами она не дружила».

В своем последнем слове Федякина снова акцентировала внимание на том, что в этом деле и процессе настоящая жертва именно она. Именно ее, как она выразилась, Галукян и Степанян «втянули в треугольник и банальную мошенническую схему», и в конце концов обчистили ее кассу. У всех остальных ее клиентов, которые были также признаны потерпевшими, никаких проблем, если б не Галукян и Степанян, не возникло бы, считает она.

«С июля [2023-го] по август денег со стороны Степаняна и Галукяна в кассе не было. Они крутили только мои деньги!», — утверждала в последнем слове Федякина. «Они попросту решили меня ограбить и избавиться от меня», — также говорила она.

В какой-то момент Федякина вспомнила даже классику — «12 стульев»:

«Не я стулья продавала, если мы перейдем к этой аналогии. Стулья они должны были отдать мне, — сказала Федякина. — Каждое утро я выдавала им деньги под золото, а вечером они мне их возвращали. Кроме того дня, 8 сентября, когда я была в Москве! Утром я выдала деньги, а вечером не получила стулья — кассу с прибылью и процентами за использование моих денег, а именно — примерно 5 миллиардов рублей, на минуточку!».

В конце концов Федякина обвинила Степаняна и Галукяна в гораздо большем ущербе. «Я вообще считаю, что они причинили ущерба больше, чем на 10 миллиардов рублей, если собрать и опросить инвесторов Галукяна, если они вообще существовали, — сказала Федякина. — Но в целом деньги были похищены у рынка просто и у меня».

Кроме того, Федякина начала показывать в суде копии документов, которые якобы подтверждают, что к одному из ее бывших бизнес-партнеров Степаняну уже есть вопросы в Арабских Эмиратах. Она назвала бумагу, которую она держала в руках, письмом главного прокурора по финансовым расследованиям Объединенных Арабских Эмиратов Хавида Абдул-Али Шамси от 12 июня 2025 года.

«В нем сказано, что в отношении Спепаняна ведется расследование о незаконном завладении им денежными средствами на сумму 5 млн долларов, где он обманул гражданина, заставив его поверить, что он владеет золотым рудником», — пересказала содержимое письма Битмама.

По информации Федякиной, сейчас Степаняну запрещен выезд из Дубая.

В конце своего выступления Федякина попросила суд возобновить судебное следствие для проверки всех документов, касающихся Галукяна и Степаняна «как в России, так и в Арабских Эмиратах».

А затем — Битмама расплакалась.

«Уважаемый суд, я два года ждала этого времени. Я думаю, что ситуация абсолютно очевидна. И я хотела бы попросить вас, чтобы расследовали это дело или вернули его на расследование. Потому что там не только деньги моей компании. Там еще десять лет моей работы. Честной! В которой я не единого рубля не украла», — всхлипывая, просила суд поверить ей Федякина.

Но суд оказался непреклонен. Федякиной он не поверил. Судья Кириченко отказала в просьбе вернуть дело на новое расследование, а саму Битмаму признала виновной в хищении 2,2 млрд рублей, в том числе — у Галукяна.