Надо не приветствовать возвращение покинувших российский рынок западных компаний, а поощрять тех, кто остался, — а это 75% иностранных юрлиц, заявил в эфире программы «Что это было?» на RTVI лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, партия последовательно продвигает позицию «разборчивости» в подходе к желающим вернуться в Россию западным компаниям и призывает «быть очень внимательными», формируя отношение к ним.

Нечаев считает, что подход к иностранным компаниям, которые после ухода с российского рынка изъявляют желание на него вернуться, надо формировать исходя из трех соображений — соответствия идейным ценностям, практическим интересам и позиции силы, с учетом имеющихся возможностей.

Практические интересы, по словам лидера «Новых людей», надо преследовать за исключением ситуаций, «когда ты не можешь иначе, потому что тогда ты перестанешь быть человеком, перестанешь быть собой, перестанешь быть русским, перестанешь быть северной цивилизацией». Позиция же силы, пояснил Нечаев, в некотором роде навязана России самим Западом.

«Что нам сказали на своем саммите европейцы? Мы будем принуждать Россию к миру силой. Ну пусть попринуждают, мы их тоже попринуждаем силой», — рассуждает политик.

Подход к западным компаниям, по мнению Нечаева, должен вырабатываться исходя из анализа ситуации с ними. Глава «Новых людей» уточнил, что «не так много компаний ушло» с российского рынка, если считать по количеству юрлиц, — примерно четверть немецких, меньше четверти итальянских и чуть больше четверти французских. В пересчете на долю рынка ситуация складывается иначе.

«Те компании немецкие, которые ушли, — их доля была примерно 35%. Ушли крупные. То есть, в юрлицах ушло четверть, а в деньгах больше трети. Размер не такой критичный», — убежден Нечаев.

Он призывает российские власти в первую очередь «отдать должное» оставшимся компаниям, которые «были эти три года с нами, не крутили задницей и хвостом», и «им тоже было сложно».

«Я общался с немецким бизнесом, с итальянским, с французским, там давление было очень высокое, но они своих потребителей, своих сотрудников не предали. Поэтому давайте к ним относиться с уважением», — поделился политик.

В подходе к желающим вернуться западным компаниям Нечаев предложил ориентироваться на то, каким был их уход с российского рынка.

«Кто-то тихонечко дверь закрыл, продал свои активы через правкомиссию, получил какие-то деньги. Вторые громко хлопнули дверью — нам ничего не надо, забирайте, Россия это вообще страна-агрессор, русские — недочеловеки», — пояснил лидер «Новых людей».

Компании из второй группы, по его словам, «поувольняли своих сотрудников или, еще хуже, перевезли их с собой» по принципу «условного рабства капиталистической эпохи».

«Есть рабство времен Древнего Рима, есть рабство времен феодализма, когда ты лично свободен, но земля не твоя. Есть рабство капиталистической эпохи, когда тебе платят деньги, создают условия, но поддавливают — смотри, вот Россия, тут нет будущего, давай с нами в Лондон», — пояснил Нечаев, признав, что «никого не тащили [эмигрировать] под пытками».

Напомним, 12 марта на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Госдуме лидер партии «Новые люди» заявил, что предпринимательское сообщество против предоставления покинувшим Россию западным компаниям «так просто» вернуться обратно. Он напомнил, что некоторые из этих фирм «напрямую финансировали ВСУ и называли Россию агрессором».

«Нам все эти компании здесь ни под каким видом не нужны. И для них давайте рынок закроем навсегда», — призвал Нечаев.

18 марта на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в стране.

«Да, компании некоторые собираются вернуться, мы знаем об этом. Но наши компании, которые находятся на их месте, находятся на разных стадиях инвестиционного цикла <…> Мы не имеем права подорвать эти планы и свести к нулю. Интересы российских компаний и их сотрудников всегда в приоритете. С этой позиции будем рассматривать возвращение иностранных компаний», — пояснил глава государства.

Путин отметил, что «некоторые западные собственники» при уходе из России были напуганы и не нашли сил перечить своим политическим властям, но «оставили для себя лазейку — сохранили право выкупить бизнес обратно, предусмотрели опционы».

По его словам, правительство должно отслеживать ситуацию и не допустить, чтобы «получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги».