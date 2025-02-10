Конституционный суд (КС) России признал законным отстранение сотрудников от работы за отказ пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на определение, которое инстанция дала по искам двух россиян.

В 2021 году в разгар ковида работницу сферы социального обслуживания Наталью Орлову из Санкт-Петербурга и сотрудника транспортной компании Евгения Моканца из Приморья отстранили от работы без сохранения зарплаты из-за отказа пройти вакцинацию против коронавируса или предоставить справку о медицинских противопоказаниях. Тогда россияне решили отстоять свои права в суде.

Истцы оспаривали положения Трудового кодекса, а также законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», позволяющие отстранить от работы за отказ от прививки. Однако суд не встал на их сторону.

КС счел обоснованным решение работодателей, поскольку на момент начала спора вакцинация от коронавируса для сотрудников сфер и предприятий, где работали истцы, была обязательной по эпидемическим показаниям.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, судебная практика по таким делам продолжает складываться единообразно по всей России. Он отметил, что суды, рассматривающие подобные споры, стабильно занимали сторону работодателей.

Галанцев напомнил, что правовое регулирование вакцинации продолжает действовать — закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требует от граждан выполнения постановлений и предписаний главного государственного санитарного врача и его заместителей. Юрист добавил, что, если должностные лица вынесли соответствующее постановление, граждане обязаны сделать прививку или предоставить справку о наличии противопоказаний.