Национальная энергетическая система Кубы была полностью обесточена по причине выхода из строя ТЭЦ в городе Матансас, сообщило Министерство энергетики и горной промышленности республики в соцсети Х.

В сообщении ведомства говорится, что авария произошла в 11:00 по местному времени (18:00 мск). В министерстве энергетики добавили, что работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес написал в X, что восстановление энергоснабжения — приоритетная задача для правительства.

17 октября кубинский лидер назвал чрезвычайной ситуацию с энергетикой в стране и поручил премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу сделать специальное обращение к жителям республики по этому поводу.

Незадолго до аварии глава правительства Кубы отчитался об улучшении положения дел в энергетической сфере после двухнедельного периода сбоев, которые становились причиной отключения электричества на срок до 21 часа. Позже обращение было вышло в эфир кубинского телевидения и радио.

Основной причиной проблем с электроэнергией в стране Бермудес назвал усиление «экономического преследования» со стороны США, которое затрудняет импорт топлива и других ресурсов на Кубу.

Как отмечает Dario de Cuba, ТЭЦ, на которой произошла авария, вырабатывает более 200 МВт и представляет собой один из ключевых элементов электроэнергетической системы Кубы.