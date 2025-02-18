Предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что в отчетности системы социального обеспечения страны официально числится более 20 млн человек в возрасте старше 100 лет. Об этом он написал в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Может быть «Сумерки» — это реальность, и есть куча вампиров, которые получают социальные пособия», — прокомментировал он таблицу, в которой указан возраст получателей пособий.

Маск также сообщил, что более 100 млрд долларов ежегодно выплачиваются лицам, не имеющим номеров социального страхования или временных удостоверений личности.

В таблице, опубликованной Маском, указано, что возраст 3,9 млн получателей пособий составляет от 130 до 139 лет, возраст 3,5 млн — от 140 до 149 лет, возраст 1,3 млн — от 150 до 159 лет. Возраст одного из граждан, получающих выплаты, оказался отнесен к возрастной группе от 360 до 369 лет.

Как отмечает Fox News, в соответствии с данными бюро переписи населения США, в 2020 году число жителей США в возрасте старше 100 лет составляло 80 тысяч человек.

Предприниматель также назвал систему социальных выплат «крупнейшим мошенничеством в истории» и указал на то, что общее число получателей пособий (394 млн) превышает официальную численность населения США на несколько десятков миллионов человек (332 млн).

«Логическая схема системы социального обеспечения выглядит безумно. Никто на самом деле не знает, как она работает. Файлы платежей, которые перемещаются между социальным обеспечением и казначейством показывают существенные несоответствия, которые не согласуются между собой. Это дикость», — написал миллиардер.

Предприниматель отметил, что отсутствие надлежащей классификации в системе государственных выплат делает практически невозможной организацию финансового аудита. Он также потребовал, чтобы все федеральные платежи включали обоснование выплат, так как в настоящий момент государственные транзакции обрабатываются без каких-либо дополнительных комментариев, что мешает установить, были ли эти деньги использованы по назначению.

Издание The Hill назвало обвинения в адрес сотрудников службы социального обеспечения со стороны Маска необоснованными, указав, что единовременное пособие предоставляется в случае смерти для того, чтобы побудить семьи получателей незамедлительно сообщать о случившемся в официальные органы. После смерти получателя пособия выплаты немедленно прекращаются.

Издание также отмечает, что лица «старше 150 лет» не получают пособия, однако сотрудники службы социального обеспечения не тратят деньги налогоплательщиков на поиск детальной информации и аннулирование номера социального страхования, так как эти затраты считаются чрезмерно расточительными.

Запись о праве на получение пособия также может оставаться активной в случае, если у умершего остались супруги и дети, которые могут иметь право на выплаты после его смерти. В качестве примера, The Hill приводит случай потомка ветерана Гражданской войны, которая умерла в 2020 году в возрасте 90 лет.