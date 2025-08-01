В Казахстане арестован известный блогер Аслан Толегенов. Он известен в стране жесткой антизападной позицией и активным противостоянием со казахскими сторонниками борьбы с «российским колониальным наследством». Блогеру инкриминируется разжигание межнациональной розни, сообщает со ссылкой на источники казахское информационное агентство КазТАГ.

Аслан Толегенов известен под псевдонимом «Северный казах», его канал Nord Kazakh в YouTube имеет 186 тысяч подписчиков. Как следует из сообщения КазТАГ, Толегенов арестован на два месяца, дело против него было возбуждено в Кокшетау, областном центре Акмолинской области, а расследованием занимается Комитет национальной безопасности Казахстана.

Аслана Толегенова обвиняют по статье 174 (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК. Официального подтверждения этой информации пока нет. Блогер известен своей жесткой антизападной и пророссийской позицией, а также противостоянием с казахскими сторонниками борьбы с «российским колониальным наследством». В частности, широкое распространение получило его заявление о том, что «куда приходят русские — туда приходит цивилизация. А там, откуда они уходят: начинается бардак, разруха и вылизывание сапог западным господам, которые ограбили весь мир».

«Последний пример — Украина, которая прискакала с кастрюлями на головах на свалку нищеты и устроила геноцид русского населения», — заявил он.

Также блогер сравнивал историю территориальных экспансий России и стран Запада в XIX и XX веках.

«Можно вспомнить опиумные войны англосаксов с Китаем, когда сотни миллионов граждан этой страны были «подсажены» на наркоту. Также геноцид миллионов индейцев Южной и Северной Америки со снятием скальпов. И вот это, в западном мире, и называлось демократией. Там, где появлялись русские, они начинали обучать местных грамоте, лечить. Что умели сами, то и передавали. И братались, в отличие от других стран. Все народы, что братались с Россией, сохранили свои земли, язык и культуру. Как у вас, русофобы, язык поворачивается назвать это колонией?», — заявил Аслан Толегенов.

Как сообщает агентство КазТАГ, 18 июля административный суд Кокшетау рассмотрел протокол о правонарушении в отношении Аслана Толегенова. Как следует из материала полиции, 6 июля блогер во время прямого эфира выражался нецензурной бранью. В результате, на блогера был наложен административный арест на 10 суток. Блогер вину признал частично, а его адвокат просила производство прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения или наложить минимальное наказание.

Илья Никитин