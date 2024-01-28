В кровельной части здания Московского академического театра сатиры у станции метро «Маяковская» произошло возгорание. Его площадь, по последним данным, достигла 350 кв. метров — она быстро растет из-за распространения огня по деревянному обрешетнику купола, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В пресс-службе самого театра агентству сообщили, что в связи с пожаром отменен ближайший спектакль. На вопрос о возможной отмене следующих спектаклей в случае затяжной ликвидации ЧП представители театра ответить не смогли. Судя по афише на сайте Театра сатиры, в 12:00 мск там должен был начаться мюзикл «Дороги, которые нас выбирают». Еще два спектакля — «Невольницы» по пьесе Островского и комедия «Родненькие мои» — запланированы на 19:00.

Зрителям предложено обратиться в кассы театра, чтобы вернуть билеты на отмененный спектакль. В интервью телеканалу «Москва 24» собравшиеся у здания посетители пожаловались, что не получили четкой информации о происходящем. Некоторые из них продолжили ждать на улице, а кто-то пошел греться в расположенный рядом Театр Моссовета.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Ранее Shot сообщал, что во время возникновения пожара на крыше театра находились около 10 рабочих, проводивших реконструкцию купола и как раз начавших менять покрытие.

В МЧС сообщили, что на месте ЧП работают 76 огнеборцев и 21 единица техники, из здания эвакуированы 50 человек. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара. В сообщении ведомства говорится, что работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев.

Mash передает, что движение на Большой Садовой рядом с театром частично перекрыто из-за работы пожарных.

Московский академический театр сатиры работает в здании на Триумфальной площади, между Концертным залом имени П.И. Чайковского и садом «Аквариум», с 1965 года. Оно было построено еще в 1910 году, но в 1960-х годах ему придали современный вид.

Купол здания напоминает о возрасте постройки, в которой до театра находился знаменитый цирк братьев Никитиных — тот самый, что упоминается в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Кроме того, существует версия, что цирковой мюзик-холл стал прототипом театра «Варьете» в «Мастере и Маргарите» — там Воланд проводил сеанс черной магии с последующим разоблачением.