Банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная в 2022 году, скоро может получить обновленный дизайн. Об этом сообщил зампред Центробанка России Сергей Белов в ответ на обращение депутата Госдумы от партии СРЗП Дмитрия Гусева.

Гусев предложил Центральному банку включить на карту России, изображенную на купюре в 100 рублей, новые регионы — Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области (вошли в состав России 30 сентября 2022 года). На момент выпуска купюры эти изменения не успели отразить, приводил аргумент депутат.

Центробанк в ответ на запрос парламентария отметил, что планирует заменить карту России на оборотной стороне купюры на карту Центрального федерального округа, которому она посвящена.

«В Банк России поступают предложения по модернизации оборотной стороны банкноты 100 рублей выпуска 2022 года, в частности о замене изображения карты России на изображение карты Центрального федерального округа, которому посвящена оборотная сторона данной банкноты», — говорится в ответе на запрос Гусева (документ есть в распоряжении RTVI).

«Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты её модернизации», — уведомил регулятор.

Старые купюры будут постепенно заменяться по мере износа, как и предполагалось, прокомментировал Гусев. Он убежден, что «новые регионы найдут свое место в дизайне при очередной доработке».