Организаторы Венского фестиваля (Wiener Festwochen), который пройдет с 17 мая по 23 июня, отменили запланированное выступление российского дирижера Теодора Курентзиса из-за протеста украинских участников, сообщает Der Spiegel.

Курирующий фестиваль режиссер Мило Рау запланировал два концерта на военную тематику, призванных «затронуть вопрос ответственности и границ искусства как утопического пространства»:

2 июня Киевский симфонический оркестр под управлением Оксаны Лынив исполнит хоровую симфонию-реквием «Бабий Яр» Евгения Станковича,

12 июня Курентзис должен был дирижировать оркестром Юго-Западного радио Германии (SWR), который, как предполагалось, исполнит «Военный реквием» Бенджамина Бриттона в венском Бургтеатре.

«Бабий Яр» (1991) — мемориальное произведение, каддиш (еврейская молитва), оратория из семи частей. Реквием был написан Станковичем в 1991 году по заказу украинского правительства к 50-й годовщине массового расстрела.

«Военный реквием» (1962) считается вершиной творчества Бенджамина Бриттена. Его создание было приурочено к освящению нового собора, построенного в Ковентри у руин разрушенного бомбами собора святого Михаила. Реквием выражает протест против бессмысленной жестокости войны.

«В ходе дискуссий последних дней стало ясно, что представить оба концерта в рамках Венского фестиваля на данный момент невозможно», — заявили организаторы мероприятия 13 февраля.

Отозвать приглашение Курентзиса потребовала Оксана Лынив — первая женщина, ставшая гланым дирижером Оперы и филармонического оркестра в австрийском городе Грац, она входит в тройку лучших женщин-дирижеров современности. Она дала организаторам Венского фестиваля понять, что откажется от участия, если Курентзиса оставят в программе.

«Мы уважаем желание Лынив не быть в одном контексте с Курентзисом в данный момент. К сожалению, это означало, что у нас нет другой альтернативы, кроме отмены запланированного концерта под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста», — прокомментировал Мило Рау изменения в программе.

Оксана Лынив выразила удовлетворение решением организаторов. «Мы рады, что Wiener Festwochen нашли решение, и очень рады наконец-то исполнить кадиш-реквием в Вене», — заявила она.

Директор программы SWR по культуре Анке Май выразила сожаление по поводу отмены выступления коллектива. Она считает, что Лынив и музыканты Киевского симфонического оркестра ждали от Курентзиса публичного заявления с критикой российской военной операции на Украине.

«Учитывая последствия, которые такое признание имело бы для Курентзиса в России, мы никогда не просили его сделать это», — добавила Май.

Заявление о своем отношении к российской военной операции на Украине дирижер и его оркестр выпустили через месяц после начала боевых действий. В нем говорилось, что музыканты «безоговорочно поддерживают общий призыв к миру». При этом в SWR подчеркнули, что не ждут от Курентзиса никаких заявлений по поводу украинского конфликта или отказа от продолжения творческой деятельности в России.

Летом 2022 года несколько европейских выступлений Курентзиса и его коллектива MusicAeterna были отменены из-за спонсорства ВТБ, который попал под западные санкции. Кроме того, участие дирижера в благотворительном концерте в Вене пришлось отменить из-за протестов украинских активистов и политиков.