За ночь уничтожены и перехвачены 170 дронов самолетного типа, рассказали в Минобороны России. Из них 96 сбиты над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями, два — над Белгородской.

Кроме того, сообщили в ведомстве, над Черным морем сбиты восемь ракет Storm Shadow и три «Нептун-МД». Также были уничтожены 14 беспилотных катеров, заявили в министерстве.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что побережье региона подверглось «массированной атаке», самые серьезные последствие, по его словам, в Новороссийске.

«Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь», — отметил он.

Кроме того, продолжил Кондратьев, в результате падения обломков дронов в Новороссийске были повреждены три резервуара на зерновом терминале, пострадавших нет.

«Обломки беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Есть повреждения частных домов, пострадавших среди жителей нет», — добавил Кондратьев.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе введен режим ЧС. По его словам, в результате ночной атаки БПЛА пять человек пострадали, были повреждены жилые многоэтажки в ЖК «Аврора» и на улице Суворовской, также есть повреждения в частном секторе Восточного района.

«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал он.

Оперштаб Кубани сообщил, что обломки беспилотников выбили в трех домах в селе Юровка (под Анапой) окна и повредили двери, а в селе Цибанобалка обломки БПЛА упали на дерево. В обоих случаях пострадавших нет.

Кроме того, как сообщил оперштаб, обломки БПЛА упали в станице Тамань Темрюкского района: в одном случае начался пожар в районе Сухого озера, повреждений нет, во втором был поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем телеграм-канале, что дроны были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, селе Октябрьское, Усть-Донецком и Целинском районах.

По его словам, в результате падения обломков загорелись крыши двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировали семью из пяти человек — двое родителей и трое детей, второй дом нежилой.

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн о последствиях ночной атаки беспилотников не сообщали. Руководитель Брянской области Александр Богомаз написал, что над регионом были уничтожены восемь дронов, пострадавших и разрушений нет.