Стоимость биткоина (ВТС) в ходе торгов на бирже Binance 12 февраля превысила отметку в $50 тыс. впервые с декабря 2021 года. При этом, как отмечает Bloomberg, такая цена все еще ниже исторического максимума в размере почти $69 тыс., который был зафиксирован в ноябре 2021-го.

По данным агентства, с начала 2022 года стоимость биткоина выросла в три раза. Также оригинальная криптовалюта полностью восстановилась после краха биржи FTX, который произошел в ноябре того же года.

Как пишет Bloomberg, росту стоимости биткоина способствуют инвесторы, которые вновь начинают «ценить риск» на более широких финансовых рынках на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы США по смягчению денежно-кредитной политики, в том числе снижению ставки.

«Более высокие процентные ставки, как правило, притупляют привлекательность рискованных активов, таких как криптовалюты», — поясняет агентство.

Среди прочего, курс биткоина растет благодаря тому, что в январе 2024 года состоялся успешный запуск торгов акциями спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина в США, отмечает Bloomberg.