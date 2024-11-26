Курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил на пике 107 рублей, курс евро достиг 113 рублей — таковы данные динамики торгов 26 ноября на площадке TradingView.

До этого самый высокий курс доллара за 2024 год на Forex был зафиксирован 22 ноября — больше 104 рублей. При этом, согласно динамике за пять лет, предыдущий максимум — 105,29 рубля за доллар — приходился еще на февраль 2022 года.

Как показывает график за 26 ноября, доллар поднялся выше 107 рублей после 17 часов по Москве, через некоторое время откатился до 106 и 105 рублей, а с 18:27 снова взлетел выше 107 рублей, достигну отметки 107,76 рубля. Евро также после 17 часов поднялся выше 113 рублей, затем опускался до 111 и 112 рублей, а с 18:42 опять превысил 113 рублей. К 19 часам курс обеих валют снова откатился.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 и 27 ноября, составляет 103,79 и 105,06 рубля, соответственно. Курс Евро от ЦБ на те же дни — 108,87 и 110,49 рубля.

В середине октября агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Россия якобы готова ослабить рубль, «чтобы облегчить последствия санкций». В статье утверждалось, что слабый рубль сейчас не вызывает беспокойства и будто бы пойдет на пользу бюджету страны на фоне планов увеличения расходов в 2025 году. По словам собеседников агентства, речь шла о том, чтобы позволить курсу достичь 100 рублей за доллар.

Bloomberg также ссылался на прогнозы Минэкономразвития России, которые показывают, что в 2025 году правительство ожидает средний курс 96,5 рубля за доллар — на четыре с лишним рубля выше, чем в этом году.