Курс доллара днем 14 ноября достиг отметки 100 рублей на международном рынке Forex, свидетельствуют данные Investing.com. В предыдущий раз это произошло 6 ноября.

Как пишет РБК, в моменте валютная пара доллар/рубль выросла на 2,29%, до 100,7591 рубля. К 15:39 мск рост замедлился до 1,25%, курс откатился к 99,7325 рубля.

Курс доллара на российском межбанковском рынке в 15:40 мск составлял 99,724 рубля (+1,24%), отмечает издание.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 14 ноября, составляет 98,3657 рубля.

Bloomberg в середине октября передавал, что власти России, похоже, «смирились» и готовы позволить российской валюте опуститься до уровня 100 рублей за доллар. Ослабление рубля даже пойдет на пользу госбюджету на фоне планов увеличения расходов в следующем году, говорили источники агентства.