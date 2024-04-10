Курс евро на Московской бирже при открытии торгов поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта 2024 года. Это следует из данных торговой площадки. Доллар утром 10 апреля впервые с 25 марта превысил 93 рубля.

На максимуме евро торговался по 101,4 руб., доллар ― по 93,4 руб.

По мнению экономиста и аналитика РАНХиГС Николая Кульбаки, тенденция к ослаблению рубля будет сохраняться, поскольку это «один из способов наполнения бюджета».

«Курс рубля к доллару зависит от того, сколько в Россию приходит долларов и сколько желающих их купить. Чем меньше долларов будет приходить, чем сильнее Россия будет стараться к дедолларизации во внешнеторговых операциях, тем сильнее будет ослабевать рубль», — пояснил эксперт «Инфо 24».

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер считает падение рубля временным. По его прогнозу, доллар может подняться еще «чуть выше» отметки в 93 рубля, но затем американская валюта столкнется с «важным сопротивлением».

Стабильность рубля, по оценке Зельцера, сохранится за счет кредитно-денежной политики Центробанка и нормативов обязательного возврата в Россию валютной выручки экспортеров.