Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила RTVI, что ее отпуск был согласован с руководителем администрации региона. Так она прокомментировала критику в свой адрес со стороны врио губернатора области Александра Хинштейна, заявившего о недопустимости выездов местных чиновников за рубеж в период военной операции на Украине.

По словам Мусьял, она уведомила врио руководителя администрации Курской области о выезде за пределы России, «в дружественную нашей стране Индию, богатую своим культурным наследием».

«Мой отпуск был согласован врио губернатора с 9 января 2025 года по 24 января 2025 года. Да, я посещала Индию и 20-го января уже была на территории РФ. И, конечно, я с особым интересом посещала объекты культурного наследия на территории Индии, находящиеся под защитой ЮНЕСКО», — уточнила она.

В то же время Мусьял отметила, что «в соответствии с действующим законодательством» она не должна согласовывать выезды за пределы России. Чиновница связала это с «отсутствием “секретки”», дав понять, что она не является носителем сведений, составляющих государственную тайну.

Мусьял добавила, что с момента начала военной операции на Украине она, ее родственники и близкие, а также подчиненные занимаются волонтерством и помогают российским военным. Кроме того, чиновница заверила, что оказывает помощь жителям курского приграничья, вынужденно покинувшим свои дома.

Хинштейн раскритиковал Мусьял за поездку в Индию на заседании правительства Курской области 20 января.

«Формально она не является секретным носителем [сведений, составляющих гостайну,] и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области и администрации губернатора без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно других реалиях, мы живем и работаем в воюющем регионе», — заявил руководитель региона.

Он назвал выезд за границу должностных лиц во время боевых действий неуместным и недопустимым.

«Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда не вся наша земля еще освобождена, когда люди находятся, прямо скажем, в тяжелом положении, ехать на этом фоне отдыхать за рубеж… У меня вызывает это, мягко скажем, непонимание. Я про тот мир, который изменился после начала СВО», — добавил врио губернатора.

21 января Хинштейн запустил в своем телеграм-канале опрос на тему выезда курских чиновников за границу. «Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своем выезде за рубеж?» — написал руководитель региона. Подписчикам предложено три варианта ответов: «Да», «Нет», «Все равно».