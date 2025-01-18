Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не доверяет местным чиновникам. В ходе встречи с жителями региона он рассказал, что «по некоторым из них» уже направил материалы в правоохранительные органы. Видео с его словами публикует телеграм-канал «Суджа родная».

«Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть [имена] <…> — должны [понести ответственность] за то, что здесь происходило, из-за коррупционной в том числе схемы, должны ответить», — сказал Хинштейн.

Советник врио губернатора Курской области Роман Алехин утверждает, что руководитель региона таким образом анонсировал «новые уголовные дела» в отношении местных чиновников.

«Прогноз о том, что Хинштейн приехал в регион не только для антикриза, но и для того, чтобы хоть как-то почистить региональную власть от коррупции и коррупционеров — начинает подтверждаться открытыми заявлениями», — написал он в своем телеграм-канале.

Встреча Хинштейна с вынужденными переселенцами

18 января на Красной площади в центре Курска собрались жители приграничных районов, которые покинули свои дома после наступления ВСУ, в том числе переселенцы из Суджи. По словам Алехина, у граждан «закончились деньги, изначально выделяемые прошлой администрацией», а также отсутствуют дополнительны субсидии, меры поддержки и понимание, «когда жизнь вернется».

На встречу вышел Александр Хинштейн. Одна из жительниц заявила, что переселенцы доверяли представителям власти, но в итоге «остались бомжами». Врио губернатора с этим не согласился и заверил, что они получат сертификаты и жилье.

Как пишет телеграм-канал «Секундочку», пришедшие на встречу граждане спрашивали врио губернатора в том числе о том, когда сертификаты на жилье смогут получить те, кто не входит в льготные категории, а также про неоформленное, недостроенное и ипотечное жилье.

Также переселенцы попросили Хинштейна провести встречу, на которой будет присутствовать по одному представителю от семьи. Руководитель региона объяснил, что это невозможно, поскольку в регионе введены режим ЧС и КТО, ограничивающие сбор более 50 человек в одном месте.

«Это требование закона. У нас исключения делались только под новогодние и рождественские утренники для детей. <…> И даже то, что тут собралось более 50 человек. <…> Здесь я стою и не дам ничего седлать, но есть закон, его не надо нарушать», — пояснил врио губернатора.

Хинштейн добавил, что на следующей неделе пройдет встреча с рабочей группой Суджанского района. По его словам, на ней будут присутствовать люди, которые «должны представлять интересы большинства жителей». Пришедшие на Красную площадь заявили, что не знают, как формировались рабочие группы и как в них можно вступить, передает телеграм-канал «Секундочку».