Вечером 2 октября украинские БПЛА атаковали Курскую и Белгородскую области, сообщили губернаторы регионов. Также дроны были зафиксированы в небе над Воронежской, Брянской, Орловской и Липецкой областями, добавил телеграм-канал «Грохот приграничья».

В 21:45 мск губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о шести сбитых дронах, менее чем через час он написал о еще четырех уничтоженных БПЛА.

Смирнов напомнил, что обломки БПЛА могут содержать взрывчатку, также на них могут быть нанесены отравляющие вещества. «Не трогайте их! Звоните по номеру 112», — подчеркнул губернатор.

Минобороны ранее 2 октября дважды сообщало о сбитых над Курской областью украинских беспилотниках. Военное ведомство отчитывалось о сбитых дронах в 13:50 и 18:00.

Кроме того, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались прорваться в село Новый Путь в Курской области.

«Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля», — заявили в российском ведомстве.

По его данным, четыре украинских военных сдались в плен.

Над Белгородом и Белгородской областью «идет уничтожение вражеских беспилотников», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в 22:20. В результате падения фрагментов беспилотников в Белгороде загорелся мусор на крыше гаража, в селе Ближняя Игуменка на территории частного дома огонь охватил баню. На место происшествия выехали пожарные.

В селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль — в результате мужчина получил слепые осколочные ранения предплечья и спины, а также осколочные ранения бедра. Его госпитализируют в белгородскую городскую больницу, уточнил Гладков.

«Уважаемые жители! На территории всей Белгородской области была объявлена опасность атак БПЛА. Прошу не подходить к окнам и находиться в безопасном месте», — подчеркнул губернатор.

Днем 2 октября FPV-дроны атаковали два грузовых автомобиля на участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Водитель одного из грузовиков погиб, второй — получил ранения, его доставили в больницу.

Помимо этого, 2 октября в Белгородской области было атаковано село Тишанка Волоконовского района. Осколочные ранения получили два местных жителя, их доставили в районную больницу попутным транспортом. В селе в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля.

В селе Черемошное грузовой атаке дрона подвергся грузовой автомобиль. У водителя диагностировали контузию, множественные осколочные ранения спины, руки и ноги. Транспортное средство полностью сгорело.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома. Разрушения в результате атаки дронов также были зафиксированы в селах Белянка, Муром, Козинка, Прилесье, Варваровка и Новая Таволжанка.

В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Еще четверо человек, в том числе двое детей, были ранены. Пострадавших госпитализировали — им оказывается вся необходимая помощь, отметил Гладков.

Среди прочего, село Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, один человек погиб, еще 13 получили различные ранения.