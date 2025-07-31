Депутат Курской облдумы Алексей Клюев предложил запретить в регионе езду на мотоциклах по ночам, так как звук работы их двигателя напоминает о БПЛА, пишет телеграм-канал «Секундочку». По его мнению, также следует внести соответствующие изменения в КоАП.

«Вопрос актуален не только потому, что нарушается сон граждан, но и потому, что звук двигателя мотоцикла или мопеда напоминает звук беспилотного летательного аппарата. Представьте, непонятно, беспилотник ли это летит, нужно прятаться в ванную или выходить куда-то в коридор, или это нерадивые любители ночью погарцевать на мотоциклах или мопедах», — заявил Клюев.

Он также предложил обратиться в ГИБДД, чтобы инспекторы провели профилактическую беседу с мотоклубами и отдельными гражданами по этому вопросу.

Кроме того, Клюев заявил, что в этой связи необходимо внести изменения в КоАП Курской области.

«Но [будет] более значимо, если мы все-таки проработаем вопрос об ограничении или запрете движения подобного транспорта в ночное время в жилых кварталах. И внесем изменения в кодекс административных правонарушений Курской области. Пока сохраняется у нас режим КТО, сохраняется опасность, такие меры принимать надо», — добавил депутат.

В 2024 году лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мотоциклистов устанавливать глушители для снижения шума — так называемые «флейты».