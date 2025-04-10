Житель Кемеровского муниципального округа Кемеровской области обратился в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений с великим князем из династии Романовых — Михаилом Александровичем. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«В Кемеровский районный суд Кемеровской области от жителя Кемеровского муниципального округа поступило заявление об установлении факта родственных отношений с Романовым Михаилом Александровичем 22.11(4.12).1878 г.р., который по мнению заявителя, является его кровным родственником — прадедом», — говорится в пресс-релизе.

Великий князь из династии Михаил Александрович Романов — младший сын императора Александра III, брат императора Николая II. В 1899—1904, после смерти великого князя Георгия Александровича и вплоть до рождения цесаревича Алексея Николаевича, Михаил Александрович являлся наследником престола. В пресс-центре уточнили, что во время Февральской революции 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу Романова М.А. На следующий день под давлением членов Временного комитета Государственной думы и Временного правительства Романов М.А. отказался от принятия верховной власти, передав решение вопроса о будущем государственном устройстве России Учредительному собранию.

В пресс-центре отметили, что заявитель просит назначить генетическую экспертизу в научном учреждении, которое имеет опыт работы с ДНК Романовых.

Кроме того, в качестве доказательств он предложил обратить внимание на метод суммарной оценки предположительных результатов визуальных исследований (сходство внешности). Заявитель приобщил к заявлению 128 фото со своим изображением (родственников) и членов семьи Романовых.