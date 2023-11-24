Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга не нашла дисциплинарных нарушений в действиях судьи Оксаны Демяшевой, которая вела заседания по делу художницы Александры Скочиленко об антивоенных ценниках в магазинах. Об этом говорится в ответе коллегии, который есть в распоряжении RTVI.

Обращение в квалификационную коллегию в октябре 2023 года направил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Он отметил, что Демяшева «многократно отказывала» Скочиленко в просьбах отложить заседания или объявить перерыв, чтобы художница могла поесть, принять лекарства и отдохнуть. Как писала «Медиазона»*, у Скочиленко диагностированы врожденный порок сердца, биполярное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), кисты в обоих яичниках и целиакия (непереносимость глютена).

В качестве примера Вишневский привел заседание суда от 11 октября, в ходе которого Скочиленко дважды просила объявить перерыв: на 30-40 минут, чтобы поесть, и на 15 минут, чтобы сходить в туалет. Прокурор в обоих случаях не возражал, однако судья отклонила ходатайства. «Это трудно назвать иначе как пытками и бесчеловечными действиями», — говорится в обращении депутата.

Вишневский просил квалификационную коллегию судей провести проверку действий Демяшевой на соответствие Кодексу судейской этики и в случае нарушений принять меры в соответствии с законом.

В ответе коллегии говорится, что Демяшева «мотивировала» отказ в удовлетворении ходатайств Скочиленко. До ее ходатайств в суде объявлялся 15-минутный перерыв, а вскоре после того, как ее просьбы были отклонены, судебное заседание закончилось. В связи с этим «оснований полагать, что судьей Демяшевой О. В. допущены нарушения, свидетельствующие о наличии дисциплинарного проступка, не имеется», говорится в ответе коллегии судей.

Там добавили, что в компетенцию органа не входит «оценка правильности применения судьей Демяшевой норм материального и процессуального права». Сведений, которые бы подтверждали обстоятельства совершения Демяшевой дисциплинарных проступков, во время проверки получено не было, добавили в коллегии.

Борис Вишневский в разговоре с RTVI сообщил, что обсудит юристами и правозащитниками, «есть ли смысл обжаловать» ответ квалификационной коллегии судей.

«Она [коллегия] пишет, что отказы в удовлетворении ходатайств на перерывы были “мотивированными”. Мне неизвестно, как это мотивировалось, судья просто отказывала и все. <…> Я не понимаю, как можно отказать больному человеку в объявлении небольшого перерыва, какими соображениями это может быть мотивировано. Мне представляется, что это то самое жестокое, бесчеловечное обращение, нарушающее принципы гуманизма и кодекс судейской этики», — сказал депутат.

Дело Саши Скочиленко

16 ноября Василеостровский суд Петербурга приговорил Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима, признав ее виновной в распространении «фейков» об армии.

По версии следствия, 31 марта 2022 года художница заменила ценники в супермаркете «Перекресток» на листовки с надписями, «содержащими заведомо ложную информацию о ВС России». В частности это были данные о числе погибших во время боев на Украине и призывы остановить военные действия. Скочиленко подтвердила факт распространения антивоенных листовок, но вину не признала.

На следующий день после вынесения приговора Скочиленко квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга рекомендовала судью Демяшеву к назначению на должность заместителя председателя Калининского районного суда.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что пребывание в колонии для Скочиленко «смертельно опасно» из-за ее заболеваний. После приговора более 300 врачей подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить Скочиленко из-за ее проблем со здоровьем.

* признана Минюстом России иноагентом