Российский журналист и телеведущий Антон Красовский сообщил, что попал в больницу из-за болей в животе и потери сознания. Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины пишет, что его «отравили».

«В начале (прошлой — Прим. RTVI) недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя», — написал Красовский в своем телеграм-канале, опубликовав свою фотографию.

Источники Kyiv Post утверждают, что состояние Красовского якобы «продолжает ухудшаться». По их словам, последние сообщения в сети, вероятно, писал «уже не сам» журналист.

Антон Красовский выступает с прокремлевской и патриотической позиций. Он активно поддерживает российскую военную операцию на Украине и ранее признавался, что из-за ударов по Украине испытывает «счастье» («Сказать, что я счастлив, — это ничего не сказать. Я просто танцую на балконе в пижаме “Армия России”»).

Журналист известен скандальными заявлениями — в том числе призывом «топить» украинских детей. Такое заявление он сделал во время прошлогоднего интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, который рассказал, как в 1980-х годах украинские дети ему якобы рассказывали, что Украина «оккупирована москалями». На это Красовский заявил, что «прям топить таких надо было в Тысине, прям вот там, где “пливе кача”».

После этого телеканал RT приостановил сотрудничество с Красовским, занимавшим на канале пост директора вещания на русском языке. Сам ведущий говорил, что ему «по-настоящему неловко» из-за слов о детях и что он «как-то не увидел этой границы».

Украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по двум статьям — о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя.