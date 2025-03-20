Планы Евросоюза по оказанию финансовой помощи Украине в размере €40 млрд были пересмотрены, и теперь речь идет о выделении только €5 млрд. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa, ссылаясь на черновик документов ЕС.

Как отмечает издание, планы были скорректированы с учетом позиции таких стран как Италия, Франция, Испания и Португалия. По словам верховного дипломата ЕС Каи Каллас, угроза со стороны России остается, однако страны, находящиеся дальше от ее границ, не воспринимают ситуацию настолько остро.

В соответствии с последней версией плана, финансирование помощи Украине будет осуществляться на добровольной основе. В документе отсутствует положение о пропорциональном распределении средств в зависимости от валового национального дохода стран-членов. Оставшиеся €5 млрд планируется направить на закупку крупнокалиберных боеприпасов, в которых Украина испытывает острую потребность.

Около недели назад Каллас предложила план помощи Украине на €40 млрд. В его первоначальной версии предусматривалось выделение €20 млрд в 2025 году с возможным увеличением до €40 млрд в зависимости от потребностей.

План включал поставку 2 млн артиллерийских снарядов на сумму €5 млрд, а также систем ПВО, ракет, беспилотников и другого вооружения. Часть поставок предлагалось профинансировать за счет замороженных российских активов. Однако, как сообщила Каллас после встречи глав МИД стран ЕС 17 марта, план остается несогласованным и требует дальнейшего обсуждения.

По данным Bloomberg, большинство стран Евросоюза поддерживают инициативу о выделении пакета помощи Киеву, но такие государства как Франция и Италия требуют более детального обсуждения. Венгрия, в свою очередь, продолжает выступать против предоставления Украине какой-либо помощи. Агентство отмечает, что ЕС вряд ли сможет согласовать пакет помощи до конца текущей недели.