Международная группа ученых рассказала о 16 случаев утечек опасных патогенов из лабораторий разных стран за 20 лет, внутри этих лабораторий отмечено 309 заражений инфекциями и вирусами, 8 случаев оказались смертельны, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Microbe. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил RTVI, что данным этим доверять не стоит, поскольку сообщать о случаях заражения сами лаборатории часто не обязаны, в том числе — в России.

Борьба со случайными утечками внутрилабораторных инфекций является причиной озабоченности регуляторов в области здравоохранения большинства стран, где есть биологические лаборатории и ведутся активные научные исследования в области разработок вакцин. Особенно остро этот вопрос встал после пандемии коронавируса, когда и специалистами и СМИ активно обсуждалась гипотеза его лабораторного происхождения.

Группа таиландских, британских и французских исследователей под руководством профессора Стюарта Блэкселла из Университета Махидол (Таиланд) решила выяснить, как часто в мире происходят утечки лабораторных патогенов. Для этого они обратились к различным публикациям и сообщениям, опубликованным в научных статьях, содержащихся в медицинских научных базах, в первую очередь — в поисковой системе PubMed.

Их интересовали статьи, собранные по ключевым словам «внутрилабораторная утечка», «лабораторная инфекция», «лабораторный инцидент», «лабораторная утечка», «утечка патогена» и опубликованные в период с 2000 по 2021 год.

Всего за указанный период удалось отследить 16 случаев утечек патогенных микроорганизмов из различных лабораторий, из которых 37,5% приходились на бактерии, 62,5% — на вирусы.

Одной из крупнейших патогенных утечек стал случай в 2019 году, когда из-за инцидента на фармацевтическом заводе в китайском городе Ланьчжоу бруцеллезом заразились 10528 человек. Было установлено, что фабрика, производившая вакцину против бруцеллы, использовала дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности, поэтому воздух с бактериями мог покидать производственные помещения и разносился ветром за пределы фабрики.

Всего учеными обнаружены 309 упоминаний о случаях внутрилабораторных заражений 51 патогенным возбудителем. Восемь из этих случаев привели к летальному исходу, включая один случай от коровьего бешенства. Большинство смертельных случаев пришлось на менингококковую инфекцию Neisseria meningitidis, чумную палочку (Yersinia pestis) и сальмонеллу (Salmonella enterica serotype Typhimurium).

Анализ показал, что больше всего заражений внутрилабораторными патогенами пришлось на США.

«Из 309 случаев больше всего внутрилабораторных заражений произошли в Северной Америке (78,6%), затем следует Европа (9,1%) и Азия (7,4%), при подавляющем большинстве сообщений из США», — говорится в исследовании. Как правило, заражения происходят в академических, исследовательских учреждениях, при производстве вакцин и в ветеринарных лабораториях.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил в разговоре с RTVI, что нет ничего удивительного в том, что большинство заражений приходится на США:

«Потому что там [в США] находится бóльшая часть вирусологических лабораторий мира. При том что вирусы были открыты российским ученым в 1892 году, в целом у них вирусология намного более развита. И в результате, конечно, случаи заражения у них тоже могут быть чаще. А самое главное, это такая страна, где очень трудно скрыть такое заражение, поэтому такие случая вылезают. А у нас кто сообщает о таких вещах?».

Россия в данных приведенного обзора не фигурирует ни разу, однако ученым удалось отыскать 7 случаев внутрилабораторного заражения в Турции, 5 в Германии, 4 во Франции, по 2 — в Италии и Швеции.

В целом, по мнению Альтштейна, сделанный обзор не имеет научной ценности в силу использованной в нем методики оценки утечек патогенов и внутрилабораторных заражений, которая основана на добровольных сообщениях самих лабораторий. «Эти данные носят случайный характер, потому что нет такой установки — в любом случае лабораторного заражения писать статью», — считает он.

«Мне известно об утечках, которые были и за рубежом и в наших отечественных лабораториях, в том числе смертельных, и вряд ли о них сообщалось официально, тем более в научной литературе. Подробного разбора в таком случае не будет, ну, кого-то уволят. Я знаю заведующего лабораторией, которого уволили в связи с тем, что его лаборант случайно укололся шприцем, работая с очень опасным вирусом».

«Лабораторное заражение не может не быть выявлено. Другое дело, что в открытой литературе сообщается далеко не о всех случаях. И я не уверен совершенно, что все случаи, которые происходят в США, тоже попали в литературу», полагает Альштейн.

С этим согласны и сами авторы обзора. «Как бы то ни было, без глобальных требований к отчетности данные, собранные здесь, могут представлять лишь верхушку айсберга. Более того, сведения, включенные в это исследование, могут быть искажены в сторону случаев с более тяжкими последствиями», — признают исследователи.