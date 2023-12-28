Латвия планирует выдворить 1,2 тыс. граждан России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы для оформления латвийского вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщило гостелерадио Латвии lsm. lv.

По его данным, в начале 2024 года власти страны планируют выдворить в общей сложности 1213 россиян. При этом в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) уточнили, что у этих людей теоретически есть возможность легально остаться в Латвии — в случае наличия уважительных причин.

УДГМ сообщило, что к установленному поправками сроку — 30 ноября 2023 года — 1213 человек не подали документы для получения ВНЖ в Латвии. При этом данных о том, что эти люди уже покинули страну, нет, отметили в ведомстве.

Из числа людей, которые медлят с приведением в порядок своего статуса пребывания в Латвии, 1344 до 30 ноября подали документы на получение ВНЖ, подчеркивает портал.

Представитель УДГМ Мадара Пуке заявила, что у россиян, подлежащих выдворению, еще есть шанс остаться в Латвии. По ее словам, «если у этих людей есть уважительная причина все-таки подать документы после установленного срока», то «это должно быть юридически обосновано, и в объяснении должно быть указано, почему это не было сделано во все предыдущие сроки».

В УДГМ заявили, что внимательно следят за всем, чтобы не пропустить ни одного подозрительного действия или документа.

В 2022 году в Латвии приняли поправки в закон о миграции, согласно которым постоянные виды на жительство для граждан России с сентября 2023 года утрачивают силу. Чтобы остаться в стране, россиянам необходимо было подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, а затем сдать экзамен на знание государственного языка хотя бы на минимальном уровне.

В МИД России отмечали, что в Латвии «в последние годы местные русофобы изрядно поднаторели в сведении счетов с русскоязычным населением страны и создании для россиян невыносимых условий для жизни в республике».

В ноябре временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков говорил, что «если ситуация продолжит и далее деградировать и латвийские власти не предпримут действенных шагов по ее выправлению, то без преувеличения все это можно будет охарактеризовать как геноцид — угнетение группы лиц по национальному признаку».