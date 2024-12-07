Латвия отказала в убежище сотруднику российского коммерческого банка, который утверждал, что подвергся на родине дискриминационному преследованию по политическим мотивам. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на решение суда.

В марте 2023 года гражданин России подал заявку на получение статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии, обосновав это тем, что якобы не может оставаться в родной стране из-за «дискриминационного преследования».

Заявитель уточнял, что является менеджером крупной компании и попал под уголовное преследование по делу о хищении с целью получения конфиденциальной информации о совладельцах банка и даче ложных показаний против них. Россиянин утверждал, что не получит адекватную защиту в России, поэтому не может туда вернуться под «реальной угрозой» своей жизни, здоровью и свободе.

Летом 2024 года латвийское Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), рассмотрев заявку, решило отказать гражданину России в предоставлении убежища. В постановлении об отказе уточнялось, что обстоятельства уголовного дела, на которое ссылался заявитель, относятся к периоду времени, когда он возглавлял департамент проектного финансирования российского банка.

Россиянин не удовлетворился полученным ответом и обратился в Административный районный суд с просьбой пересмотреть решение УДГМ. Там он, как пишет LETA, изложил новые аргументы: по версии просителя убежища, в России он стал жертвой политического преследования из-за незаконного захвата имущества посредством «заказных уголовных дел».

Мужчина утверждал, что российские власти якобы проводят «чистку банковского сектора», в рамках которой преследуют топ-менеджеров банков, высокопоставленных сотрудников и крупных акционеров.

Латвийский суд не стал оспаривать заявление россиянина о том, что в России может осуществляться политически мотивированное преследование граждан, но при этом не увидел связи между его личными обстоятельствами и политикой. В результате в конце ноября 2024 года ходатайство россиянина было отклонено. Собирается ли он обращаться в другие инстанции, неизвестно.