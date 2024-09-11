Министерство иностранных дел Латвии объявило российского стендап-комика, участницу шоу «Женский стендап» на ТНТ Марию Маркову персоной нон грата. Об этом заявила глава латвийского МИД Байба Браже в своем аккаунте в соцсети Х.

Министр назвала Маркову «пропагандистской» и уточнила, что россиянке запрещен въезд в Латвию «на неопределенный срок».

«Я приняла решение в соответствии со статьей 61 части 2 Закона об иммиграции включить пропагандистку российского телеканала ТНТ Марию Маркову в список нежелательных лиц (персона нон грата) для Латвийской Республики и ввести запрет на въезд на неопределенный срок», — говорится в сообщении главы МИД.

Сама Маркова не комментировала заявление латвийского министра. Концертный директор стендап-комика в разговоре с RTVI отказался от комментариев.

На пятницу, 13 сентября, был запланирован концерт Марковой в Риге. Сейчас купить билеты на это выступление уже нельзя — в описании появилась отметка об отмене мероприятия.

На сентябрь у Марковой также запланированы концерты в Германии, на некоторые из них продажи все еще открыты.

После начала боевых действий на Украине Латвия запретила въезд на территорию республики некоторым российским артистам и музыкантам, среди них SHAMAN (Ярослав Дронов), Владимир Машков, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев и Денис Мацуев.