Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус получил полгода тюрьмы за нарушение трудового законодательства. К такому же сроку приговорили еще троих, в том числе Ашрафула Хасана, генерального директора компании Grameen Telecom, основанной Юнусом.

Решение вынес суд город Дакка (столица Бангладеш). Об этом 1 января пишет Dhaka Tribune. Всего Мухаммаду Юнусу предъявлено более 100 обвинений. В числе прочего его винят в отказе сохранить рабочие места 101 служащему его компаний, в отсутствии фонда социального обеспечения, в невыплате 5% дивидендов работникам.

После вынесения приговора судья выпустила осужденных под залог. Также они оштрафованы на 5000 бангладешских така (примерно 4000 российских рублей) по одной статье и 25000 така (примерно 20000 рублей) — по другой.

Суд по трудовым спорам дал осужденным один месяц на подачу апелляции в Высокий суд, чтобы оспорить решение.

Профессору экономики Мухаммаду Юнусу 83 года, он является создателем так называемого «банка для бедных» в Бангладеш, пионером микрокредитования в стране. В 70-е годы Юнус начал выдавать малоимущим небольшие кредиты под низкий процент. Впоследствии эта идея привела к созданию Grameen Bank, который предоставлял банковские услуги беднейшим слоям населения. В 1996 году Юнус стал советником правительства Бангладеш, а в 2006 году получил Нобелевскую премию мира за свой социально ориентированный проект кредитования.