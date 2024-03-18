На туристическую группу из 11 человек сошла лавина на Камчатке, двое из них пропали, говорится в телеграм-канале регионального МЧС.

«Днем 18 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной», — сообщали в ведомстве.

Заявитель сообщил МЧС, что группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы.

Самостоятельно найти пропавших не удалось, и туристы обратились по спутниковому телефону в МЧС. К месту ЧП спасатели выдвинулись на автомобилях повышенной проходимости.

По данным «112», пропала 44-летняя женщина и 19-летний парень.

В сентябре 2022 года девять человек погибли во время восхождения на Ключевскую сопку — самый высокий действующий вулкан в Евразии, который считается наиболее опасным на Камчатке. В ноябре 2023 года директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова, которая организовала поход на вулкан, осудили на четыре года колонии. Согласно версии следствия, Степанов, зная о закрытии для посещения и запрете проведения турпоходов к вулкану Ключевская сопка, опубликовал в Сети рекламу об организации восхождения.