20 февраля в южноафриканском Йоханнесбурге стартовала встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. А вот его американский коллега, госсекретарь США Марко Рубио, с которым Лавров недавно недавно впервые встретился в Саудовской Аравии, отказался принимать участие в мероприятии.

Саммит глав внешнеполитических ведомств завершится уже 21 февраля. В свой первый день Лавров уже успел встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. С китайским коллегой Лавров встречался и на предыдущих саммитах G20 в Рио-де-Жанейро.

А вот госсекретарь США Марко Рубио лететь в столицу ЮАР не захотел.

«Я не поеду на саммит G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи. Экспроприирует частную собственность. Использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости». Другими словами: «разнообразие, равенство и инклюзивность» и изменение климата. Моя работа — продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или потакать антиамериканизму», — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

Негативное отношение США к ЮАР возникло не на ровном месте. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон, который позволяет правительству Южной Африки «принудительно отчуждать имущество в общественных интересах» и регламентировать выплату компенсаций.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти ЮАР в том числе в нарушении прав африканеров (потомков колонистов), а также в том, что власти республики заняли «агрессивную позицию в отношении США и их союзников, включая обвинение Израиля, а не ХАМАС, в геноциде в Международном суде».