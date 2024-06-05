Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову высшую государственную награду страны. Об этом сообщил российский МИД.

Высшая госнаграда Буркина-Фасо — орден Жеребца (до 2017 года — Национальный орден Буркина-Фасо). Орден подразделяется на пять степеней: кавалера (низшая степень), офицера, командора, великого офицера и Кавалера Большого Креста. Орден Жеребца вручается за выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе и за труд на пользу нации. Свое название орден получил в часть одного из национальных символов Буркина-Фасо.

4-5 июня глава российского внешнеполитического ведомства посетил Уагадугу, столицу Буркина-Фасо. Это был первый в истории визит министра иностранных дел России в эту страну. Во время своего пребывания в Уагадугу Лавров провел переговоры с президентом переходного периода Ибрагимом Траоре и министром иностранных дел Карамоко Траоре.

До этого российский министр в рамках африканского турне посетил Гвинею и Республику Конго. Финальным, четвертым пунктом турне Лаврова по Африке стала Республика Чад, куда глава МИД России прибыл 5 июня.