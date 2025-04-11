Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что альтернативные платежные системы, а также переход на торговлю в национальных валютах могут стать способом минимизации ущерба от начавшихся торгово-тарифных войн.

«Собственно говоря, придумывать особо ничего не приходится», — заявил Лавров в Алматы на итоговой пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Так глава дипведомства ответил на вопрос о том, как странам СНГ минимизировать последствия начинающегося мирового экономического кризиса.

Лавров подтвердил, что вопрос об альтернативной платежной системе рассматривался в ходе заседания, «хотя в практическом предметном плане рассматривается и решается по линии профильных ведомств, министерств финансов, центральных банков, заместителей и глав правительств».

По его мнению, рецепт прост — переход на торговлю в национальных валютах и альтернативные платежные системы.

«Несмотря на санкции, помимо национальных валют, есть возможность формировать независимые от внешнего воздействия платежные платформы, в том числе один из вариантов — это система передачи финансовых сообщений Центрального банка России. Она удобна, ни от каких SWIFT-ов она не зависит», — заявил Сергей Лавров.

По его словам, есть несколько других инициатив, которые также рассматриваются.

«В том числе и в рамках БРИКС, где Бразилия предложила, и сейчас такая работа идёт, подумать о формировании альтернативных платёжных платформ. Я уверен, что страны, даже не входящие в БРИКС, будут иметь доступ к таким механизмам, когда они будут сформированы», — считает глава МИД России.

Он отметил, что несмотря на санкции, торговля в рамках СНГ в прошлом году выросла почти на 4,5%, на такой же процент выросло промышленное производство.

«В целом, мне кажется, если сравнить с теми темпами, которые демонстрирует европейская экономика, это серьезные, позитивные результаты», — заявил Сергей Лавров.

Он пояснил, что Россия «будет по-прежнему руководствоваться своими национальными интересами». При этом, ссылаясь на прошедшие двусторонние переговоры с казахстанским коллегой, вице-премьером-министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, Лавров отметил, что «наши партнеры, тоже хотят руководствоваться своими национальными интересами».

Однако, считает Лавров, «если понятно, что целый ряд частных предприятий, банков опасается вторичных санкций, потому что это нанесет ущерб их интересам», то «точно так же понятно», что «выгоды, которые страны Центральной Азии получают от торговли, от совместных проектов с Россией, от инвестиционной деятельности России на их территории, несомненно, больше, выше, значимее для их национальных интересов, чем те, в основном обещания, которые в обмен на требования окружить Россию санкциями, им дают западные страны».

Что касается Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ), который из стран Центральной Азии идет в Европу в обход территории России, и в который Евросоюз пообещал инвестировать 10 млрд евро, то Сергей Лавров не видит в этом проблемы.

«Мы, в принципе, не видим ничего страшного в том, чтобы, как говорится в китайских пословицах, расцветали все цветы и все проекты, которые способствуют разблокированию транспортных связей и созданию максимально комфортных, удобных, логистических возможностей. Чтобы все они рассматривались, и никто не чинил препятствия какому-либо из них», — заявил глава МИД.

Илья Никитин