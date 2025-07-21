Площади украинских кладбищ, отведенные для военнослужащих, переполнены, что может свидетельствовать о масштабах потерь, превышающих оценки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Le Monde.

Корреспондент издания сообщил, что команды строителей работают над новым национальным военным мемориальном кладбище у съезда с шоссе, соединяющего Киев и Одессу, о чем говорит знак, установленный в селе Мархаливка.

Участок в 10 тысяч мест, «уже частично усеянный широкими, светлыми гранитными дорожками, обрамленными скамейками и липами», планируют начать использовать текущим летом. Его оценочная стоимость составляет более 37 млн евро.

Издание также приводит слова архитектора Сергея Дербина, который предполагает, что в будущем кладбище, оснащенное убежищем на 300 человек на случай бомбардировки, сможет принять до 160 тысяч украинских солдат.

«В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более, чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о «десятках тысяч пропавших без вести» или удерживаемых в плену россиянами. Число погибших, несомненно гораздо выше», — пишет Le Monde.

По словам бывшего главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, в 2023 году шла речь о строительстве мемориала в районе поселка Быковня, однако в итоге проект перенесли в район села Гатное.

Как отметил Дербин, кладбище также будет оборудовано временными могилами из белого дуба для захоронения останков неопознанных солдат, чьи надгробия будут содержать информацию, которая позволит идентифицировать умерших (отпечатки пальцев, татуировки, шрамы и т.д.)

«По всей стране не хватает мест для захоронений. Во Львове, крупном западном городе, мэрия избегает споров, привлекая семьи к своим проектам. Год назад она начала масштабные консультации по вопросу реконструкции своего «Марсова поля» — участка земли с тысячами могил», — пишет корреспондент Le Monde

По его информации, семьи погибших на протяжении года встречались с командой архитекторов с целью обсуждения перепланировки кладбища, «которое разрослось слишком быстро».

«Уже доступно всего 40 мест. Осталось всего на два месяца», — приводит Le Monde слова городского архитектора Антона Коломейцева.